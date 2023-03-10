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11:53, 10 марта 2023Путешествия

Пассажиров эвакуировали из самолета после обнаружения на борту боевой пули

Yonhap: пассажиров Korean Air эвакуировали из самолета после обнаружения пули на борту

Фото: Kevin Ortiz / Unsplash

Свыше 200 пассажиров авиакомпании Korean Air были эвакуированы из самолета после обнаружения на борту судна боевой пули. Об этом пишет Yonhap.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 10 марта, в аэропорту Инчхон в Южной Корее. Лайнер уже готовился к вылету на Филиппины, когда один из пассажиров обнаружил под сиденьем пулю.

По данным агентства, самолет вернули в терминал, а 218 пассажиров и 12 членов экипажа были эвакуированы. Местные правоохранители также уведомили, что подразделение антитеррористической полиции и военная группа по обезвреживанию взрывчатых веществ обыскали салон воздушного судна.

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Теперь полицейским предстоит выяснить, как боевая пуля попала на борт пассажирского лайнера.

В январе рейс авиакомпании LATAM Airlines был сорван из-за гигантского роя пчел, поселившегося в двигателе самолета. Насекомых обнаружили во время подготовки лайнера к вылету на взлетно-посадочной полосе.

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Фариза Бацазова
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