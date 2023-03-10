Пассажиров эвакуировали из самолета после обнаружения на борту боевой пули

Yonhap: пассажиров Korean Air эвакуировали из самолета после обнаружения пули на борту

Свыше 200 пассажиров авиакомпании Korean Air были эвакуированы из самолета после обнаружения на борту судна боевой пули. Об этом пишет Yonhap.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 10 марта, в аэропорту Инчхон в Южной Корее. Лайнер уже готовился к вылету на Филиппины, когда один из пассажиров обнаружил под сиденьем пулю.

По данным агентства, самолет вернули в терминал, а 218 пассажиров и 12 членов экипажа были эвакуированы. Местные правоохранители также уведомили, что подразделение антитеррористической полиции и военная группа по обезвреживанию взрывчатых веществ обыскали салон воздушного судна.

Теперь полицейским предстоит выяснить, как боевая пуля попала на борт пассажирского лайнера.

В январе рейс авиакомпании LATAM Airlines был сорван из-за гигантского роя пчел, поселившегося в двигателе самолета. Насекомых обнаружили во время подготовки лайнера к вылету на взлетно-посадочной полосе.