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20:46, 10 марта 2023Силовые структуры

Бывшего российского полицейского осудили на 4,5 года условно за коррупцию

Под Хабаровском экс-сотрудник МВД получил условный срок за взятки от четырех бизнесменов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Хабаровском крае бывшего сотрудника МВД осудили на четыре с половиной года условно за злоупотреблениями должностными полномочиями и получение взяток от четырех коммерсантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2016 году фигурант, который тогда был участковым уполномоченным полиции, согласился за деньги не привлекать к административной ответственности предпринимателя из Хабаровска, который незаконно занимался продажей алкоголя.

Кроме того, в период с 2017-го по 2018 год страж порядка получил через посредника более 107 тысяч рублей от трех бизнесменов за предупреждение их о предстоящих рейдах по выявлению нарушителей и непривлечение к ответственности за нелегальную торговлю алкоголем.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде полицейского обвинили в интимных отношениях с девочкой-подростком.

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Елизавета Новикова
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