Петербуржец проехался на крыше занятого каршеринга и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина попытался проникнуть в занятый каршеринг и залез на его крышу

Житель Санкт-Петербурга попытался проникнуть в уже занятый каршеринг и проехался на крыше машины. Видео инцидента опубликовал паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как по городу едет легковая машина с человеком на крыше. Когда каршеринг останавливается, мужчина начинает пытаться открыть дверь, дергая за ручку. В результате автомобиль вновь начинает движение, но петербуржец успевает зацепиться за каршеринг и уезжает вместе с ним.

В свою очередь, паблик «Дорожный инспектор» пишет, что в какой-то момент мужчине удалось открыть дверь машины, которой он в результате сломал пальцы находившейся в салоне женщине. Кроме того, россиянин разбил зеркало и помял крышу и двери каршеринга. Авторы поста также утверждают, что нарушитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали водителя, который после аварии возил на крыше каршеринга труп. 32-летний мужчина насмерть сбил человека в Василеостровском районе города, но не заметил, что тело погибшего зацепилось за кузов, и продолжил движение.

