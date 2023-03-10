Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 10 марта 2023Россия

Петербуржец проехался на крыше занятого каршеринга и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина попытался проникнуть в занятый каршеринг и залез на его крышу

Житель Санкт-Петербурга попытался проникнуть в уже занятый каршеринг и проехался на крыше машины. Видео инцидента опубликовал паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как по городу едет легковая машина с человеком на крыше. Когда каршеринг останавливается, мужчина начинает пытаться открыть дверь, дергая за ручку. В результате автомобиль вновь начинает движение, но петербуржец успевает зацепиться за каршеринг и уезжает вместе с ним.

В свою очередь, паблик «Дорожный инспектор» пишет, что в какой-то момент мужчине удалось открыть дверь машины, которой он в результате сломал пальцы находившейся в салоне женщине. Кроме того, россиянин разбил зеркало и помял крышу и двери каршеринга. Авторы поста также утверждают, что нарушитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС. Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали водителя, который после аварии возил на крыше каршеринга труп. 32-летний мужчина насмерть сбил человека в Василеостровском районе города, но не заметил, что тело погибшего зацепилось за кузов, и продолжил движение.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Киеве назвали сроки начала контрнаступления
50 Cent начал работу над криминальным сериалом
Apple добилась от индийского штата разрешения женщинам работать по ночам
Стало известно о конечной цели партнерства AUKUS
Лавров призвал к объективному расследованию подрыва «Северных потоков»
Лавров обвинил Запад в желании вцепиться в Россию
Арестович сравнил Украину с Израилем
Названы альтернативные Турции маршруты транзита санкционных грузов
Лавров предрек усиление санкционного давления Запада на Китай
Сотрудник УФСИН получил взятки от арестованных и попал под следствие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.