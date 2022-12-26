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11:23, 26 декабря 2022Силовые структуры

Возившего труп на крыше каршеринга россиянина взяли под стражу

В Петербурге задержали водителя, который возил на крыше каршеринга труп после аварии

Фото: страница «Дорожный Инспектор» во «ВКонтакте»

В Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который устроил смертельную аварию в Василеостровском районе и с телом погибшего пешехода ездил по городу. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по городу и области.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека») УК РФ. Инцидент произошел ночью 24 декабря. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 39-летнего жителя Петербурга на каршеринговом автомобиле и, не заметив, как тело потерпевшего зацепилось за кузов, продолжил следование. Позже водитель припарковался и отправился спать. В правоохранительные органы обратились очевидцы, которые заметили на крыше автомобиля человека без движения. Прибывшие медики констатировали смерть. Задержанный пояснил, что не помнит произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти пьяный мужчина поджег квартиру с детьми с помощью ракетницы.

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Илона Палей
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