Россиянин поджег квартиру с детьми из-за неприязни к соседям

СКР: в Ленобласти пьяный мужчина поджег квартиру с детьми с помощью ракетницы

В Ленинградской области пьяный мужчина поджег квартиру с детьми из-за неприязни к соседям. Об этом сообщает управление Следственного комитета России (СКР).

Вечером 24 декабря, 57-летний житель одного населенного пункта Приозерского района в состоянии алкогольного опьянения устроил пожар в соседкой квартире, в которой находились двое подростков. Мужчина выстрелил в дверь с помощью ракетницы. Несовершеннолетние дети испугались и выпрыгнули из окна квартиры.

Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») Уголовного кодекса РФ. В настоящее время подозреваемый задержан.

Ранее в Москве правоохранители задержали местного жителя за покушение на убийство супруги. В ходе ссоры супруг облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Потерпевшая с ожогами попала в реанимацию.