Мошенники обманули бывшую участницу «Дома-2» почти на миллион рублей

Мошенники с Бали обманули бывшую участницу «Дома-2» Берникову почти на один миллион рублей

Мошенники обманули бывшую участницу «Дома-2» Викторию Берникову почти на один миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что после ухода из проекта девушка занялась дизайнерской деятельностью, изготавливая одежду и аксессуары из кожи рептилий и других животных. Владелица бизнеса познакомилась с поставщиками сырья с Бали. Некая Татьяна (фамилия не указывается) пообещала продать ей необходимые материалы по выгодной цене, однако в результате покупательница не получила товар и потеряла деньги, а ее новый показ отменился, говорится в публикации.

По словам правозащитника Ивана Мельникова, Берникова не единственная жертва аферистов. При этом он отметил, что мошенников можно привлечь к ответственности, поскольку между Россией и Индонезией заключен договор об экстрадиции.

В январе сообщалось, что руководство ювелирного салона Darvol обмануло россиянку на 700 тысяч рублей. Бренд должен был изготовить для покупательницы из Москвы бриллиантовый браслет, на который она передала денежные средства лично владелице Darvol Дарье Спиридоновой. Однако клиентка так и не получила свой заказ.