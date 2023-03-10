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18:26, 10 марта 2023Спорт

Чимаев ответил на критику из-за выступлений под флагом Швеции

Хамзат Чимаев заявил, что его бессмысленно критиковать за выступления под флагом Швеции

Фото: John Locher / AP

Боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на упреки в недостатке патриотизма из-за выступлений за Швецию. Его слова приводит YouTube-канал «Ушатайка».

«Патриотизм — это не забывать, откуда ты родом, придерживаться адатов и законов. Где бы я ни был, в Америке или Швеции, я остаюсь чеченцем», — заявил боец. Он отметил, что его бессмысленно критиковать за смену флага, и добавил, что нельзя вмешивать спортсменов в политику.

11 сентября прошлого года Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом во втором по значимости поединке на турнире UFC 279. Он должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою вечера, однако провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. В профессиональной карьере спортсмен провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения.

Ксения Курашкина
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