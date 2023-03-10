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19:28, 10 марта 2023Ценности

Врач перечислила россиянам способы избавиться от облысения

Врач Елена Вешнякова: мезотерапия и микротоковая терапия помогают при потере волос

Фото: Vinicius 'amnx' Amano / Unsplash

Врач Елена Вешнякова перечислила россиянам способы, которые помогают избавиться от облысения. Соответствующую информацию публикует «Газета.Ru».

Доктор рассказала, что людям, страдающим алопецией (патологическое частичное или полное выпадение волос на голове, лице или на других участках тела, возникающее из-за повреждения волосяных фолликулов — прим. «Ленты.ру»), подойдет мезотерапия. Так, Вешнякова пояснила, что во время упомянутой процедуры в кожу головы вводят лечебные коктейли, что обеспечивает их поступление в волосяному фолликулу.

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«Также при потере волос помогает микротоковая терапия — воздействие импульсных токов низкой частоты, лазерная терапия — используется низкочастотный пульсирующий световой луч, проникающий под поверхность кожи до фолликулов», — добавила медик.

В феврале российский косметолог Татьяна Энтель перечислила четыре простых способа избежать преждевременного старения. В первую очередь в качестве профилактики старения Энтель посоветовала исключить неправильное питание, курение и чрезмерный прием алкоголя. Помимо этого, медик порекомендовала перестать загорать.

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Екатерина Ештокина
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