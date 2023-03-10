В России прооперировали ребенка с треугольным черепом

В Кузбассе хирурги прооперировали ребенка со сводом черепа треугольной формы

В Кузбассе врачи прооперировали ребенка с черепом треугольной формы. Благодаря вмешательству нейрохирургов четырехлетнему пациенту удалось избежать инвалидности, рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Беглов на своей странице во «ВКонтакте».

Мальчик поступил в Кемеровскую областную детскую клиническую больницу (КОДКБ) с диагнозом «тригоноцефалия». Это редкое заболевание, при котором преждевременно зарастает шов, соединяющий половины лобной кости. Вследствие этого свод черепа больного при взгляде сверху имеет форму треугольника.

Тригоноцефалия затрудняет нормальное развитие организма, отметил Беглов. Деформация свода черепа могла привести к расстройству зрения, повышению внутричерепного давления и неврологическим заболеваниям, пояснил глава кузбасского Минздрава.

Ранее ростовские хирурги прооперировали 11-летнего мальчика, который проглотил иголку. Ребенок случайно вдохнул иглу и не рассказывал об этом взрослым. За время нахождения в нижних дыхательных путях она обросла соединительной тканью, что осложнило обнаружение и извлечение инородного тела.