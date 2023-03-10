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18:10, 10 марта 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за убийство спрятанного в диван отца

В Москве суд арестовал 28-летнего сына убитого мужчины, чье тело было найдено в диване

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве суд арестовал 28-летнего местного жителя и его 30-летнюю сожительницу по обвинению в убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По ходатайству следствия фигуранты отправлены в СИЗО до 7 мая.

По версии следствия, они расправились с мужчиной, чье тело было обнаружено в диване в квартире жилого дома на улице Говорова 7 марта. Убийство было совершено с целью кражи банковских карт, на которых было более одного миллиона рублей.

10 марта сообщалось, что в Астраханской области задержали 65-летнего пенсионера, зарезавшего сына.

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Любовь Ширижик
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