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20:55, 10 марта 2023Путешествия

Политик отказался сдать багаж с секретными документами и вызвал хаос в аэропорту

Австралийский политик Каттер нарушил правила перевозчика Qantas и оправдался плохим слухом

Фото: Eric Vidal / Reuters

Австралийский политик Боб Каттер вызвал хаос на стойке регистрации авиакомпании Qantas в аэропорту, нарушив правила и пронеся крупный багаж в салон самолета. Свое поведение он оправдал плохим слухом, сообщает Daily Mail.

По информации издания, Каттер летел из Канберры в Сидней с крупным чемоданом, который необходимо было сдать в багажное отделение. На стойке регистрации перевозчика мужчину предупредили об этом, однако тот отказался соблюдать правила и хотел взять вещи в самолет. Мужчина объяснил, что внутри находятся важные для него секретные документы.

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Немного поспорив с сотрудниками авиакомпании, Каттер молча прошел в самолет, игнорируя кричащую ему вслед девушку на стойке. Тогда работница аэропорта связалась с коллегами внутри лайнера по рации и предупредила о случившемся, однако политик все равно провел весь полет с чемоданом на верхней полке.

«Я сказал, что у меня там секретные документы, и я не могу упустить их из виду, но в последнее время я еще и плохо слышу», — заявил Каттер, приземлившись в Сиднее. Он также отметил, что никогда не делает то, что от него требуют.

Ранее стюардесса раскрыла бесплатный способ провезти больше багажа в самолете. Для этого она рекомендовала пассажирам надевать на себя несколько слоев одежды в самолет, поскольку авиакомпании не берут плату за куртки и пальто, если они надеты на пассажира.

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Зарина Дзагоева
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