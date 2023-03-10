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15:42, 10 марта 2023Бывший СССР

ВСУ вновь обстреляли Энергодар

Рогов сообщил, что ВСУ днем 10 марта вновь обстреляли Энергодар, были слышны семь взрывов

Фото: РИА Новости

Координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 10 марта вновь обстреляли Энергодар.

По его словам, в городе слышны взрывы, как минимум семь из них отмечались в районе промзоны и набережной. По предварительной информации, обстрел производился снарядами артиллерии НАТО.

Подробности обстрела Рогов пообещал сообщить позже.

8 марта ВСУ нанесли с беспилотников удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, в результате атаки возник пожар на площади четыре гектара, огонь распространился вдоль ЛЭП, питающей город и насосную станцию.

3 марта Рогов также сообщал как минимум о семи взрывах в результате обстрела в районе промзоны города.

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Антон Похиляк
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