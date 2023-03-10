Протестующие в Грузии пообещали бороться за европейское будущее

Протестующие около здания парламента Грузии пообещали бороться за европейское будущее

Участники протестной акции, проходящей около здания парламента Грузии, пообещали бороться за европейское будущее государства. Об этом заявила член оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили, передает РИА Новости.

«С этой минуты мы выполним наш план и пройдем тот путь, который выведет нас в Европу. Нельзя прекращать борьбу! Нас ждет впереди статус кандидата», — сказала она во время мероприятия.

Уточняется, что точный план действий представителей оппозиции пока неизвестен. Часть из них сообщила, что акции протеста начнут проводить в регионах для информирования жителей о важности двигаться по европейскому пути.

Ранее грузинский парламент проголосовал против принятия закона об иноагентах и тем самым официально его отозвал. Как сообщалось, заседание заняло несколько минут и прошло без комментариев. Против документа проголосовали 35 депутатов, за — 1. 6 марта закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении. Инициатива предусматривает, что некоммерческие юридические лица и СМИ могут получить статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.