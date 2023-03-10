ЕС придумал способ борьбы с российскими кораблями-шпионами

FT: члены ЕС рассмотрят введение совместных патрулей для защиты инфраструктуры на море

Члены Евросоюза рассмотрят проект, подразумевающий введение совместных морских патрулей для защиты энергетической инфраструктуры на море и борьбы с российскими кораблями-шпионами. Об этой инициативе сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на обновленную морскую стратегию ЕС.

«[Нужно] усилить мониторинг и защиту критической морской инфраструктуры и судов от физических и киберугроз», — объяснил инициативу еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс. Отмечается, что новая стратегия предусматривает увеличение численности военных и береговых патрулей, а также усиление их интеграции и взаимодействия.

По мнению европейских представителей, подобная мера и ежегодные морские учения смогут предотвратить инциденты, подобные диверсиям на российских газопроводах «Северный поток».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал стыдными попытки журналистов переложить вину за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на частное лицо с Украины. «Пытаться объяснить со ссылкой на какие-то западные спецслужбы, что это дело рук некоего украинского олигарха, — я считаю, просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации», — сказал министр.

