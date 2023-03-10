В Сербии подсветили небоскреб ко дню рождения Юрия Гагарина

На 168-метровой башне «Белград» появилось анимированное поздравление в честь Гагарина

В Белграде на фасаде одноименного жилого комплекса запустили анимированное поздравление в честь дня рождения Юрия Гагарина. Ролик публикует Telegram-канал News.ru.

В четверг, 9 марта, 168-метровую башню «Белград» на берегу реки Савы подсветили в честь 89-й годовщины со дня рождения советского космонавта Юрия Гагарина.

На фасаде небоскреба появился шлем космонавта, затем планета Земля, а после обратного отсчета в космос устремилась ракета. В конце поздравительной анимационной открытки показан портрет Гагарина на фоне звездного неба. Ролик сопровождается надписью на сербском: «Юрий Гагарин, первый человек в космосе».

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