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19:42, 10 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об отказе Украины от гарантий безопасности в обмен на территории

WSJ: Киев не готов к территориальным уступкам в обмен на гарантии безопасности

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина отказалась идти на территориальные уступки в обмен на отдельные гарантии безопасности от ряда европейских стран. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) по итогам интервью с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

По данным американской газеты, он заявил, что у Киева нет другого выбора, кроме как «продолжать воевать до полного вытеснения России с украинской земли», и призвал Запад быть готовым вместе «идти до конца».

Как пишет ТАСС, ранее стало известно об обсуждении Германией, Францией и Великобританией возможности предложить Украине гарантии безопасности не в рамках НАТО. Подобная инициатива может предусматривать согласие Киева на территориальные уступки. Официально об этом не объявлялось.

Уточняется, что подобные предложения рассматриваются из-за того, что в западных странах растет сомнение, что Украина сможет занять принадлежавшие ей ранее территории.

5 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что условия мира на Украине, в том числе за счет территориальных уступок, будут ставить украинцы. Он также сообщил, что Запад будет готов дать Киеву гарантии безопасности только после окончания украинского конфликта.

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Варвара Кошечкина
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