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19:21, 5 марта 2023Мир

Шольц высказался о решениях Запада по Крыму и Донбассу

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что решения по Крыму и Донбассу будет принимать Украина

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Западные страны не будут принимать решения по Крыму и Донбассу без Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN.

По его словам, условия мира на Украине, в том числе за счет территориальных уступок, будут ставить украинцы. «Мы не будем решать вместо них. Мы поддерживаем их», — сказал Шольц.

В том же интервью немецкий канцлер сообщил, что Запад будет готов дать Украине гарантии безопасности только после окончания украинского конфликта. На данный момент время для подобных договоренностей еще не пришло.

Кроме того, Шольц проинформировал о том, что Германия достигла независимости от поставок российского газа, нефти и угля.

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Варвара Кошечкина
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