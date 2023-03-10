Экономика Великобритании неожиданно выросла

ONS: экономика Великобритании выросла на 0,3% вопреки ожиданиям аналитиков

В январе ВВП Великобритании вырос на 0,3 процента, свидетельствуют предварительные данные Управления национальной статистики (ONS) страны. За последние три месяца ВВП Великобритании показывает нулевую динамику.

В секторе услуг в январе фиксируется рост на 0,5 процента по сравнению с падением на 0,8 процента в предыдущем месяце. Главным драйвером также стало восстановление следующих сфер — образование, транспорт, здравоохранение, искусство, развлечения и отдых. Однако отмечается снижение объемов производства и падение в строительном секторе — на 0,3 и 1,7 процента соответственно.

Показатель превысил ожидания аналитиков Reuters, которые прогнозировали рост экономики на 0,1 процента после падения на 0,5 процента в декабре. Январские показатели также подтверждают, что экономика страны смогла избежать рецессии, признаком которой является спад ВВП два квартала подряд.

По итогам 2022 года британский ВВП увеличился на 4 процента, при этом годом ранее фиксировался рост на 7,6 процента. Однако в 2023 году экономику Великобритании все же ожидает спад, но он будет минимальным, спрогнозировали аналитики американского инвестиционного банка J.P. Morgan. Ранее они оценивали падение ВВП страны в 0,3 процента, однако теперь более вероятным видят снижение на 0,1 процента.

Причиной для лучших ожиданий стало снижение цен на природный газ, а также предполагаемый отказ британского правительства от планов по повышению счетов за электроэнергию для домохозяйств в апреле.