Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:17, 10 марта 2023Россия

Володин назвал грузинский закон об иноагентах неприемлемым для США

Спикер Госдумы Володин назвал грузинский закон об иноагентах неприемлемым для США
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: пресс-служба Госдумы / Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закон об иноагентах, рассматриваемый в Грузии, неприемлемым для США и ограничивающим влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что в случае принятия закона об иноагентах Грузия смогла бы контролировать поступающие в страну из-за рубежа средства для финансирования оппозиции, а также СМИ и общественных организаций, формирующих антигрузинскую повестку. По словам Володина, таким образом граждане стали бы влиять на выборы в органы власти и реализацию проектов развития страны.

«Но закончилось это все тем, что через использование рычага мягкой силы Вашингтон вывел людей на улицу. Власти Грузии вынуждены были подчиниться, но не воле народа, а Соединенным Штатам», — считает спикер Госдумы, подчеркнув, что со снятием законопроекта об ионогенах с рассмотрения в парламенте «Грузия лишилась права на суверенитет».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по «Северным потокам»
Россиянка прописала в своей квартире 762 иностранца
На месте флагмана H&M в Москве откроют магазин российского бренда одежды
Росгвардейцы освободили заложника и задержали подозреваемого в его захвате
Аксенов высказался о судьбе квартиры Зеленского в Крыму
Володин назвал грузинский закон об иноагентах неприемлемым для США
Российская стендаперша высказалась об эмиграции
ВС России накрыли артиллерийским огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
В России за утро произошло три землетрясения
18-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в прозрачном бюстгальтере для журнала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.