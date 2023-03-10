Спикер Госдумы Володин назвал грузинский закон об иноагентах неприемлемым для США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал закон об иноагентах, рассматриваемый в Грузии, неприемлемым для США и ограничивающим влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что в случае принятия закона об иноагентах Грузия смогла бы контролировать поступающие в страну из-за рубежа средства для финансирования оппозиции, а также СМИ и общественных организаций, формирующих антигрузинскую повестку. По словам Володина, таким образом граждане стали бы влиять на выборы в органы власти и реализацию проектов развития страны.

«Но закончилось это все тем, что через использование рычага мягкой силы Вашингтон вывел людей на улицу. Власти Грузии вынуждены были подчиниться, но не воле народа, а Соединенным Штатам», — считает спикер Госдумы, подчеркнув, что со снятием законопроекта об ионогенах с рассмотрения в парламенте «Грузия лишилась права на суверенитет».