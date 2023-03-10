США оценили решение Грузии отозвать законопроект об иноагентах

Прайс заявил, что США приветствовали решение отозвать законопроект об иноагентах в Грузии

США приветствовали решение властей Грузии отозвать законопроект об иностранных агентах. Об оценке Белого дома заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция его выступления велось на YouTube-канале ведомства.

«Единственный верный выбор для Грузии — это защищать и преуспевать в будущем в Европе. Мы приветствуем решение отозвать законопроект», — сказал Прайс.

По его словам, Вашингтон призывает правящую партию Грузии «официально отказаться от этого документа и не продвигать такого рода законопроекты». Он также подчеркнул, что грузинский народ имеет право отстаивать свое мнение без давления со стороны властей.

6 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Инициатива предусматривает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.

После этого на улицы Тбилиси вышли тысячи несогласных с решением парламента, они посчитали принятие законопроекта отклонением от прозападного курса страны. Позже власти его отозвали.

Однако протестующие выдвинули новый ультиматум властям — они потребовали от них ухода в отставку, а также анонсировали проведение новой акции на пятницу, 10 марта.