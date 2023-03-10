Протестующие в Тбилиси анонсировали проведение новой акции у здания парламента 10 марта

Организаторы митинга против закона об иноагентах анонсировали проведение новой акции у здания парламента Грузии в пятницу, 10 марта, в 11:00. Об этом сообщает «Интерфакс».

В этот день в парламенте должно состояться пленарное заседание, на котором депутаты из парламентского большинства намерены официально оформить отзыв принятого в первом чтении законопроекта об иноагентах.

Место сбора протестующих — у входа в парламент — можно назвать провокационным, поскольку депутаты должны пройти через манифестацию.

В четверг, 9 марта, протестующие в Грузии выдвинули новый ультиматум властям — они потребовали от них ухода в отставку.

6 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Инициатива предусматривает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.

После этого на улицы Тбилиси вышли тысячи несогласных с решением парламента, они скандировали в том числе «Нет российскому закону». Жители посчитали принятие законопроекта отклонением от прозападного курса страны. Позже власти его отозвали.