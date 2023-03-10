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15:25, 10 марта 2023Россия

В России пьяный автоинструктор давал уроки вождения

В Челябинской области задержали пьяного автоинструктора во время урока вождения

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В городе Троицк Челябинской области задержали пьяного автоинструктора. Мужчина находился в салоне автомобиля под управлением ученика автошколы, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка Госавтоинспекции.

От мужчины исходил сильный запах алкоголя. Он согласился пройти процедуру освидетельствования, которая показала 0,27 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Правила дорожного движения (ПДД) приравнивают инструктора к водителю, подчеркнули в региональном ведомстве.

Инструктора привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В феврале суд огласил приговор россиянину, который пьяным сел за руль и сбил пешехода. Фигурант уголовного дела не следил за обстановкой на дороге, потому что полез искать слетевший с ноги во время движения шлепанец. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии-поселении.

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Алан Босиков
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