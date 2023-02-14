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18:00, 14 февраля 2023Россия

Россиянин сел за руль пьяным, потерял шлепанец и насмерть сбил человека

В Курганской области пьяный водитель полез за шлепанцем и насмерть сбил пешехода

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Курганской области водитель насмерть сбил пешехода из-за того, что полез за слетевшим с ноги шлепанцем и отвлекся от дороги. Он не заметил, как автомобиль выехал за пределы проезжей части. Об этом говорится в приговоре, опубликованном на сайте Кетовского районного суда.

По словам россиянина, он попытался достать шлепанец, убедившись, что это безопасно. Мужчина утверждает, что ни на проезжей части, ни на обочине никого не видел. Почувствовав, что автомобиль уводит в сторону, он вновь обратил внимание на дорогу и увидел, что автомобиль смещается к тротуару. Не успев применить экстренное торможение, водитель наехал на пешехода.

Прибывшие на место инспекторы установили, что водитель был пьян. Пострадавший скончался в больнице на третий день после ДТП.

Суд признал подсудимого виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам в колонии-поселении.

В ноябре 2022 года в Крыму пьяный водитель сбил женщину, пытавшись объехать выбежавшую на дорогу собаку. В феврале 2023-го в Тюмени бывший сотрудник Следственного комитета России получил тюремный срок за пьяное ДТП с двумя погибшими.

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Алан Босиков
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