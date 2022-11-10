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16:17, 10 ноября 2022Россия

Пьяный россиянин попытался объехать собаку, влетел в магазин и сбил женщину

В Алупке пьяный россиянин влетел в магазин и сбил женщину после попытки объехать собаку

В Алупке пьяный россиянин за рулем автомобиля на полной скорости влетел в открытые двери магазина и сбил женщину после того, как попытался объехать собаку, выбежавшую на дорогу. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно выходящую из магазина женщину. Через несколько секунд появляется машина, которая сбивает пострадавшую и въезжает в открытые двери.

По данным канала, женщина отделалась ушибами. Приехавшие сотрудники скорой оказали ей необходимую помощь.

Накануне в Волгограде фура, за рулем которой находился 58-летний водитель, протаранила автомобиль Kia с подростками внутри, один из них погиб на месте аварии, еще двух человек госпитализировали. Отмечается, что водитель Kia не имел водительских прав.

Никита Абрамов
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