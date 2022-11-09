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15:49, 9 ноября 2022Россия

В российском городе фура протаранила машину с подростками

В Волгограде фура протаранила автомобиль с тремя подростками внутри, один из них погиб

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Волгограде фура протаранила автомобиль Kia с подростками внутри, один из них погиб. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным министерства, авария произошла вечером во вторник, 8 ноября. За рулем Kia был 17-летний россиянин без водительских прав. Также внутри легкового автомобиля находились пассажиры 16 и 17 лет.

В машину влетела фура, которой управлял 58-летний мужчина. Подросток за рулем Kia скончался на месте, двух человек госпитализировали.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Ранее фура Mercedes на федеральной трассе в Карабудахкентском районе Дагестана протаранила микроавтобус, который перевозил студентов. В результате аварии погиб один человек, еще 19 пострадали.

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Анастасия Шейкина
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