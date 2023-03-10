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02:20, 10 марта 2023Мир

Два землетрясения произошли в Италии

La Repubblica: два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,9 произошли в центральной Италии

Фото: Inquam Photos / Reuters

Два землетрясения магнитудой 4,6 и 3,9 произошли вечером в четверг, 9 марта, в центральной Италии в районе Перуджи после подземных толчков несколькими часами ранее. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Магнитуда первого землетрясения составила 4,4, оно ощущалось в соседних регионах Марке и Тоскана. Разрушений и пострадавших в результате подземных толчков нет. Граждане сообщили о небольших повреждениях, таких как потрескавшаяся штукатурка и упавшая черепица.

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В целях предосторожности власти распорядились о закрытии школ Перуджи и Ассизи и университетов области Умбрия в пятницу и субботу. За это время планируется осмотреть здания на предмет повреждений. Власти городка Умбертиде разместили палатки, где горожане, которые опасаются возвращаться домой, могут остаться на ночь.

Ранее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони в интервью газете Corriere della Sera сообщил, что из-за мощного землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись примерно на три метра.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания ощущались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

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Марина Совина
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