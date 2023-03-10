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00:54, 10 марта 2023Экономика

В России предложили декриминализировать картельные сговоры

РБК: бизнес-омбудсмен Титов предложил декриминализировать статью УК о картельных сговорах
Борис Титов

Борис Титов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека Борис Титов предложил частично декриминализовать статью Уголовного кодекса, наказывающую за ограничение конкуренции (статья 178 УК). Об этом в пятницу, 10 марта, пишет РБК.

Бизнес-омбудсмен предложил дополнить предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по декриминализации уголовных экономических статей. «Мы предлагаем частично декриминализовать статью 178 УК РФ (ограничение конкуренции), а именно — отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности», — заявил Титов.

По его мнению, уголовное наказание за данный вид правонарушений избыточно. Он считает, что картели на товарных рынках могут и должны пресекаться исключительно экономическими санкциями.

Титов отметил, что суды и антимонопольный орган произвольно трактуют понятие дохода для применения статьи 178 УК РФ. В связи с этим он предложил дополнить ее примечанием, согласно которому, "«доходом признается излишний доход, полученный лицом-участником противоправных действий, предусмотренных настоящей статьей, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных настоящей статьей».

Ранее РСПП предложил комплекс мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес. Среди них — отмена уголовной ответственности по десяти экономическим статьям.

21 февраля президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию предложил декриминализировать ряд норм УК РФ по экономическим составам преступлений. Стимулировать рост экономики глава государства предложил также за счет декриминализации экономических преступлений.

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Марина Совина
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