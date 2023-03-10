Премьер Финляндии Марин прибудет в Киев

«Страна.ua»: премьер Финляндии Марин приедет 10 марта в Киев для обсуждения помощи Украине

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибудет в Киев 10 марта для обсуждения помощи Украине, передает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на источники в украинском правительстве.

«Будет обсуждаться продолжение военной, финансовой, дипломатической, политической поддержки Украины», — сказал источник в кабинете министров Украины.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что страны Запада поставляют Украине большое количество техники, необходимой для преодоления рвов и рек во время наступательных операций.