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17:43, 9 марта 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о поставках Киеву техники для преодоления рек

Арестович заявил, что Запад поставляет Киеву технику для преодоления рвов и рек

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Страны Запада поставляют Украине большое количество техники, необходимой для преодоления рвов и рек во время наступательных операций. Об этом сообщил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

По словам Арестовича, Запад поставляет Киеву танковые траллы и мостоукладчики — такие средства используются для преодоления местности, непроходимой для бронемашин.

Ранее стало известно, что у взорванного Вооруженными силами Украины (ВСУ) железнодорожного моста в Артемовске (украинское название — Бахмут) наладили переправу.

По словам бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», украинские военные уничтожили почти все мосты на подступах к городу.

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Алевтина Запольская
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