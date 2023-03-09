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16:01, 9 марта 2023Бывший СССР

У взорванного ВСУ моста в Артемовске наладили переправу

«РВ»: у взорванного ВСУ моста через реку Бахмутка наладили переправу

Фото: Lisi Niesner / Reuters

У ранее взорванного Вооруженными силами Украины (ВСУ) железнодорожного моста в Артемовске (украинское название — Бахмут) наладили переправу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Отмечается, что железнодорожный мост через реку Бахмутка находится рядом с дачами, автодромом и экспериментальным машиностроительным заводом по производству горно-шахтного оборудования для добычи соли.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили почти все мосты на подступах к Артемовску.

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Алевтина Запольская
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