У взорванного ВСУ моста в Артемовске наладили переправу

«РВ»: у взорванного ВСУ моста через реку Бахмутка наладили переправу

У ранее взорванного Вооруженными силами Украины (ВСУ) железнодорожного моста в Артемовске (украинское название — Бахмут) наладили переправу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Отмечается, что железнодорожный мост через реку Бахмутка находится рядом с дачами, автодромом и экспериментальным машиностроительным заводом по производству горно-шахтного оборудования для добычи соли.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили почти все мосты на подступах к Артемовску.