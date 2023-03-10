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21:44, 10 марта 2023Мир

МИД Британии сделал заявление из-за ракетных пусков КНДР

МИД Британии: ракетные пуски КНДР создают угрозу для всего Восточноазиатского региона

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ракетные запуски КНДР представляют угрозу для всего Восточноазиатского региона и нарушают резолюции Совбеза ООН, заявил МИД Великобритании, пишет ТАСС.

Дипломаты сделали заявление в связи с информацией об очередном испытании баллистической ракеты, осуществленном Пхеньяном 9 марта. По их мнению, действия Северной Кореи нарушают сразу несколько резолюций Совбеза ООН. «Незаконные запуски баллистических ракет создают угрозу для мира и стабильности в регионе», — подчеркнули в министерстве.

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Лондон уточнил, что продолжает фиксировать нарушения международных договоренностей. «Мы настоятельно призываем Северную Корею вернуться к диалогу и сделать убедительные шаги к денуклеаризации», — отметили дипломаты.

9 марта КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. Предполагается, что Северная Корея произвела запуск ракеты в ответ на совместные учения США и Южной Кореи Freedom Shield (FS), которые пройдут 13 и 23 марта.

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Марина Совина
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