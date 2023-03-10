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13:34, 10 марта 2023Культура

В Москве состоялась премьера новой концертной программы певца SHAMAN

В Москве состоялась премьера новой концертной программы певца SHAMAN

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве состоялась премьера новой концертной программы певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я РУССКИЙ». Мероприятие состоялось в четверг, 9 марта, в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что помимо новинок, в программу вошли уже известные песни исполнителя. SHAMAN исполнил такие композиции, как «Дай жáру!», «Мы», «Самый русский хит», «Улетай», «Моя Россия» и многие другие. В пресс-релизе указывается, что зрители активно поддерживали певца и вызывали его на бис.

Представители музыканта также сообщили, что в Москве состоится еще один концерт, запланированный на 13 марта в «Крокус Сити Холл», поcле чего SHAMAN отправится в тур «Я РУССКИЙ», в рамках которого выступит в разных городах России.

Ранее на платформе «Авито» появилось объявление о продаже микрофона, который якобы принадлежит SHAMAN. Житель России, представившийся работником компании, организующей тур певца, выставил вещь на продажу за 100 тысяч рублей.

Позже пресс-секретарь исполнителя Антон Коробков-Землянский в разговоре с «Лентой.ру» опроверг подлинность продаваемого микрофона. По его словам, микрофон является самой дорогой среди личных вещей певца. «Во время гастрольного тура он хранится в специальном чемодане, а до и после концерта всегда находится в руках администратора. Потерять его невозможно», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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