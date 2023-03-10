Лукашенко поручил призвать на военную службу офицеров запаса

Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 10 марта указ о призыве офицеров запаса армии страны на военную службу. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Согласно этому указу поручено призвать в 2023 году до 230 офицеров в возрасте до 27 лет, а также еще 20 человек в пограничную службу. Пресс-служба Лукашенко подчеркивает, что подобный призыв происходит каждый год.

Призыв, как добавляется, «позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей и обеспечит качественную подготовку мобилизационного резерва».

В конце февраля в Белоруссии заявили, что в случае введения в стране военного положения будет мобилизовано порядка 1,5 миллиона человек.

Тогда же Лукашенко призвал силовиков замечать даже малейшую агрессию по отношению к республике на границе, чтобы принимать необходимые меры реагирования.