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18:18, 10 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко поручил призвать на военную службу офицеров запаса

Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 10 марта указ о призыве офицеров запаса армии страны на военную службу. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Согласно этому указу поручено призвать в 2023 году до 230 офицеров в возрасте до 27 лет, а также еще 20 человек в пограничную службу. Пресс-служба Лукашенко подчеркивает, что подобный призыв происходит каждый год.

Призыв, как добавляется, «позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей и обеспечит качественную подготовку мобилизационного резерва».

В конце февраля в Белоруссии заявили, что в случае введения в стране военного положения будет мобилизовано порядка 1,5 миллиона человек.

Тогда же Лукашенко призвал силовиков замечать даже малейшую агрессию по отношению к республике на границе, чтобы принимать необходимые меры реагирования.

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Антон Похиляк
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