Лукашенко призвал силовиков реагировать на малейшую агрессию на границе

Лукашенко заявил, что силовики должны реагировать на малейшую агрессию на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал силовиков замечать даже малейшую агрессию по отношению к республике на границе, чтобы принимать необходимые меры реагирования. Видео с фрагментом встречи лидера страны с руководством силового блока опубликовал близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко попросил силовиков дать характеристику внутриполитической и военной ситуации в свете текущих событий, а также потребовал «жесточайшей дисциплины» в подразделениях Министерства внутренних дел (МВД) и Комитета госбезопасности (КГБ).

Он подчеркнул, что в особенности дисциплина должна соблюдаться на границе.