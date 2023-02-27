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15:22, 27 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал силовиков реагировать на малейшую агрессию на границе

Лукашенко заявил, что силовики должны реагировать на малейшую агрессию на границе

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал силовиков замечать даже малейшую агрессию по отношению к республике на границе, чтобы принимать необходимые меры реагирования. Видео с фрагментом встречи лидера страны с руководством силового блока опубликовал близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко попросил силовиков дать характеристику внутриполитической и военной ситуации в свете текущих событий, а также потребовал «жесточайшей дисциплины» в подразделениях Министерства внутренних дел (МВД) и Комитета госбезопасности (КГБ).

Он подчеркнул, что в особенности дисциплина должна соблюдаться на границе.

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Алевтина Запольская
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