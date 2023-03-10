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21:06, 10 марта 2023Мир

Россия запросила на 14 марта заседание Совбеза ООН по украинской теме

Постпредство РФ: Россия запросила на 14 марта заседание Совбеза ООН по украинской теме

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Россия запросила на 14 марта заседание Совета Безопасности ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

По его словам, российская миссия потребовала проведения открытого заседания. Российская сторона считает, что русофобия мешает поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса. «Разумеется, пройдемся по русофобии как на Украине, так и на Западе», — отметил он. Дипломат пообещал назвать имена докладчиков накануне, чтобы они не подвергались давлению со стороны западных политиков.

Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по «Северным потокам». Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года.

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Марина Совина
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