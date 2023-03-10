Постпредство РФ: Россия запросила на 14 марта заседание Совбеза ООН по украинской теме

Россия запросила на 14 марта заседание Совета Безопасности ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса. Об этом рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

По его словам, российская миссия потребовала проведения открытого заседания. Российская сторона считает, что русофобия мешает поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса. «Разумеется, пройдемся по русофобии как на Украине, так и на Западе», — отметил он. Дипломат пообещал назвать имена докладчиков накануне, чтобы они не подвергались давлению со стороны западных политиков.

Ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по «Северным потокам». Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года.