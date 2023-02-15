Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 15 февраля 2023Мир

Россия запросила заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Полянский: Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» на 22 февраля

Фото: The Swedish Coast Guard / Xinhua / Globallookpress.com

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по «Северным потокам», об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по мск) 22 февраля заседание Совбеза ООН», — написал он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке спецзаседания СБ ООН по взрывам на «Северных потоках». При этом в ООН отмечали, что у организации нет мандата на такие расследования.

До этого появилось расследование журналиста и правозащитника Сеймура Херша об инциденте на газопроводах. По его мнению, Военно-морские силы США использовали подлодки для установки бомб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Европа накопила слишком много газа
В гараже умершего москвича обнаружили человеческий череп
В Тихом океане повстанцы с луком и стрелами подожгли самолет и пленили пилота
В России объяснили причины пересмотра договоров с международными организациями
Обнаружена связь между недостатком сна и риском развития атеросклероза
Сотрудник обвиненной в мошенничестве главы ювелирного дома раскрыл детали работы
Автоюрист предупредил о наказании за интим в машине
Минфин допустил введение обязательного сбора со сверхдоходов бизнеса
Россиянин подрался с сожительницей и зарезал их собаку за громкий лай
Пригожин допустил окружение Артемовска в марте-апреле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.