Россия запросила заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Полянский: Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» на 22 февраля

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по «Северным потокам», об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода "Северный поток" мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по мск) 22 февраля заседание Совбеза ООН», — написал он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке спецзаседания СБ ООН по взрывам на «Северных потоках». При этом в ООН отмечали, что у организации нет мандата на такие расследования.

До этого появилось расследование журналиста и правозащитника Сеймура Херша об инциденте на газопроводах. По его мнению, Военно-морские силы США использовали подлодки для установки бомб.