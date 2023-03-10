Звезду «Джона Уика 4» захотели отстранить от должности ведущего «Оскара»

Донни Йена захотели отстранить от должности ведущего «Оскара» из-за политических взглядов

Звезду фильма «Джон Уик 4», гонконгского актера Донни Йена захотели отстранить от должности ведущего церемонии вручения премии «Оскар» из-за политических взглядов. Об этом сообщает NME.

По данным сайта, тысячи людей подписали онлайн-петицию с требованием исключить Йена из числа ведущих «Оскара» в этом году «из-за его поддержки китайского правительства». Сообщается, что петиция была создана гонконгским активистом Тонгом Вай Хунгом, который утверждает, что решение «демонстрирует неуважение к народу Гонконга» и присутствие актера «нанесет ущерб имиджу и репутации киноиндустрии».

В прошлом месяце в заявлении GQ артист сказал, что выступает против демократических протестов 2019 года в Гонконге.

Ранее стало известно, что сиквел фильма «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли официально покажут в России. Четвертую часть франшизы начнут демонстрировать в российских кинотеатрах с 23 марта. Мировая премьера запланирована на 22 марта.

«Джон Уик» — американский боевик 2014 года, ставший режиссерским дебютом Чада Стахелски и Дэвида Литча. Четвертая часть картины продолжит рассказывать историю наемного убийцы, за которым охотятся враги. Съемки фильма проходили с июня по октябрь 2021 года. Фильм должен был выйти на экраны 27 мая 2022 года, однако премьеру отложили.