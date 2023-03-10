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09:23, 10 марта 2023Спорт

Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу в матче НХЛ

Ассистентский хет-трик Артемия Панарина помог «Рейнджерс» победить «Монреаль» в матче НХЛ

Фото: Wendell Cruz / USA Today Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Монреале и завершилась со счетом 4:3 в пользу американской команды. Одержать победу «Рейнджерс» помог российский нападающий Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик. За это он был признан третьей звездой матча.

«Рейнджерс» имеют в активе 81 очко и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» с 58-ю очками занимает предпоследнюю 15-ю строку.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 14 апреля, после чего начнется серия плей-офф. В матчи на вылет попадут по восемь команд от каждой конференции.

Дарья Коршунова
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