В МИД России высказались о возможности переговоров с Киевом

Лавров заявил, что Россия сейчас не видит возможности для переговоров с Украиной

Россия сейчас не видит никакой возможности для переговоров с Украиной из-за позиции Киева. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью в передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Мы-то говорим, что мы не уходим от перегоров не потому, что мы умоляем их о переговорах. Мы не видим сейчас никакой возможности вести переговоры, но мы эту тему просто подчеркиваем перед лицом неутихающей волны заявлений, что вот "как плохо, что Россия не хочет переговоров"», — сказал Лавров.