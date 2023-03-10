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20:55, 10 марта 2023Россия

Стала известна причина смерти женщины в московском парке «Остров мечты»

Посетительница московского парка «Остров мечты» скончалась из-за состояния здоровья

Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

Причиной смерти посетительницы московского парка «Остров мечты» стало состояние здоровья. Об этом заявили в пресс-службе парка, пишет ТАСС.

«По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи, причиной стало состояние здоровья посетителя. Данный инцидент никак не связан с деятельностью парка аттракционов», — пояснили в парке.

При этом в пресс-службе учреждения не уточнили, какие проблемы со здоровьем погибшей стали причиной смерти. Там добавили, что на месте работают сотрудники профильных служб, все действия совершаются согласно требуемым протоколам.

О гибели 40-летней женщины во время катания на аттракционе «Летная школа» в парке «Остров мечты» стало известно вечером 10 марта. До приезда скорой помощи ей попытались помочь другие люди с помощью непрямого массажа сердца, однако сделать этого не получилось.

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Никита Абрамов
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