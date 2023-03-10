Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:28, 10 марта 2023Россия

Россиянка погибла на аттракционе в московском парке «Остров мечты»

Mash: в московском парке «Остров мечты» на аттракционе «Летная школа» скончалась женщина

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Москве в парке «Остров мечты» на аттракционе «Летная школа» скончалась женщина, сообщает Telegram-канал Mash.

По их данным, 40-летней посетительнице стало плохо во время катания на аттракционе. До приезда скорой помощи ей попытались помочь другие люди с помощью непрямого массажа сердца, однако сделать этого не получилось. Приехавшие медики констатировали смерть женщины.

Причины гибели посетительницы на данный момент неизвестны. Вместе с ней на аттракционе находились ее муж и дочь.

По данным на сайте парка, «Летная школа» — аттракцион, где человек на высоте до 22 метров совершает полет, выбирая траекторию с помощью крыльев.

Ранее в Москве пять человек — три подростка и двое взрослых — пострадали во время прохождения квеста, где взорвался газовый баллон и начался пожар. В результате пострадали трое 15-летних и два сотрудника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении призыва по мобилизации
В российском городе обвалившаяся стена дома придавила автомобиль
Командир «Ахмата» ответил на вопрос о появлении танков Leopard на передовой
В УПЦ ответили на требование к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру
Орбан заявил об опасной близости Запада к отправке сил на Украину
Немецкий производитель автокомпонентов решил покинуть Россию
Британия и Франция заключили беспрецедентное соглашение
Россиянка погибла на аттракционе в московском парке «Остров мечты»
Подписан госконтракт на проект многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»
Россиянин решил избавиться от любовницы и сел на восемь лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.