В Польше объяснили резкий рост магазинных краж

Rzeczpospolita: число магазинных краж в Польше выросло из-за кризиса почти на треть

Экономический кризис 2022 года привел к всплеску магазинных краж в Польше — их число выросло почти на треть. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Издание приводит официальную статистику Главного управления государственной полиции республики, согласно которой за минувший год в стране зафиксировали рост краж на 31 процент. При этом отмечается, что большинство пойманных за воровство съедали продукты прямо в магазинах.

«Рост цен заставляет все больше людей решаться на это», — объяснила резкое увеличение числа краж президент Польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич, которую цитирует издание. По ее словам, вынужденное воровство становится настоящим испытанием для магазинов розничной торговли в Польше.

В ноябре 2022 года отдел исследований Ipsos провел опрос, согласно которому жители Франции, Германии, Греции, Италии, Польши и Великобритании столкнулись с финансовой неустойчивостью. Около 80 процентов опрошенных заявили, что были вынуждены значительно сократить расходы. В частности, европейцам пришлось меньше тратить на поездки (62 процента) и отопление (47 процентов).