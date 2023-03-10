Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 10 марта 2023Мир

В Польше объяснили резкий рост магазинных краж

Rzeczpospolita: число магазинных краж в Польше выросло из-за кризиса почти на треть

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Экономический кризис 2022 года привел к всплеску магазинных краж в Польше — их число выросло почти на треть. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Издание приводит официальную статистику Главного управления государственной полиции республики, согласно которой за минувший год в стране зафиксировали рост краж на 31 процент. При этом отмечается, что большинство пойманных за воровство съедали продукты прямо в магазинах.

«Рост цен заставляет все больше людей решаться на это», — объяснила резкое увеличение числа краж президент Польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич, которую цитирует издание. По ее словам, вынужденное воровство становится настоящим испытанием для магазинов розничной торговли в Польше.

В ноябре 2022 года отдел исследований Ipsos провел опрос, согласно которому жители Франции, Германии, Греции, Италии, Польши и Великобритании столкнулись с финансовой неустойчивостью. Около 80 процентов опрошенных заявили, что были вынуждены значительно сократить расходы. В частности, европейцам пришлось меньше тратить на поездки (62 процента) и отопление (47 процентов).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Новой Москве заметили четыре неопознанных летательных аппарата
Перечислены неочевидные признаки ненадежных друзей
В Кремле заявили о неизбежности отношений России и Украины
Минстрой пожаловался в ФАС на дорогой металл
В России в 2022 году предотвратили 64 теракта
Россия рассказала о контактах с США по возвращению к ДСНВ
В Кремле отреагировали на запрет въезда в Армению для отдельных россиян
Песков высказался о триггере волнений в Грузии
Расстроенная угоном машины россиянка разгромила супермаркет и попала на видео
В России отреагировали на слова президента Финляндии о переговорах с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.