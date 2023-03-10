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16:38, 10 марта 2023Мир

Евродепутат заявил о принесении США Украины в жертву

Депутат ЕП Уоллес заявил, что истеблишмент США принес Украину в жертву

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Истеблишмент США принес Украину в жертву ради своих интересов. Об этом написал на своей странице в Twitter депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес.

«Становится все более очевидным, что Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента», — заявил он, добавив, что от этой жертвы выигрывает только крупные корпорации и военно-промышленный комплекс западных стран.

Евродепутат также призвал Евросоюз всерьез пересмотреть свою позицию по поводу военного конфликта на Украине. «Почему ЕС всерьез сейчас не рассматривает вариант мира? Почему мы должны смотреть, как продолжается этот разгром украинцев?» — задался вопросом парламентарий.

Ранее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь также призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию по Украине. «Мы настаиваем, чтобы США как следует задумались над своими действиями и предприняли реальные шаги для примирения и продвижения мирных переговоров», — сказал он.

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Глеб Бажуткин
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