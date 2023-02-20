Китай призвал США пересмотреть свою позицию по Украине

Представитель МИД КНР Вэньбинь призвал США пересмотреть свою позицию по Украине

Вашингтон должен пересмотреть свою позицию по украинскому конфликту, призвал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит Reuters.

«Мы настаиваем, чтобы США как следует задумались над своими действиями и предприняли реальные шаги для примирения и продвижения мирных переговоров [по украинской проблеме]», — сказал он. Китай не принимает критику США по китайско-российским отношениям, заявил он в ответ на вопрос, как Пекин относится к словам госсекретаря США Энтони Блинкена о предоставлении Китаем военной помощи России.

Он также добавил, что всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая основано на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, что отвечает суверенитету двух независимых стран.

Ранее власти Соединенных Штатов заподозрили Пекин в намерении помочь России вооружениями для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Блинкен заявил, что помощь КНР России якобы будет состоять из оружия и боеприпасов.