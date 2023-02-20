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10:44, 20 февраля 2023Мир

Китай призвал США пересмотреть свою позицию по Украине

Представитель МИД КНР Вэньбинь призвал США пересмотреть свою позицию по Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Вашингтон должен пересмотреть свою позицию по украинскому конфликту, призвал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Его слова приводит Reuters.

«Мы настаиваем, чтобы США как следует задумались над своими действиями и предприняли реальные шаги для примирения и продвижения мирных переговоров [по украинской проблеме]», — сказал он. Китай не принимает критику США по китайско-российским отношениям, заявил он в ответ на вопрос, как Пекин относится к словам госсекретаря США Энтони Блинкена о предоставлении Китаем военной помощи России.

Он также добавил, что всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая основано на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, что отвечает суверенитету двух независимых стран.

Ранее власти Соединенных Штатов заподозрили Пекин в намерении помочь России вооружениями для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Блинкен заявил, что помощь КНР России якобы будет состоять из оружия и боеприпасов.

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Виктория Кондратьева
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