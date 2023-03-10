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09:38, 10 марта 2023Ценности

Васильев назвал главную модную ошибку Седоковой

Стилист Васильев: кожаный костюм прибавляет певице Анне Седоковой лишние килограммы

Фото: Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал главную модную ошибку певицы Анны Седоковой. Соответствующий материал появился на сайте издания «7 Дней».

Эксперт проанализировал образ поп-исполнительницы, в котором она появилась на премии «МУЗ-ТВ» в 2021 году. Тогда для церемонии знаменитость выбрала брючный костюм песочного цвета, сшитый из экокожи. Под пиджак она надела кроп-топ в тон образу.

Фото: PEOPLETALK / Legion-media

По словам Васильева, данный наряд является неудачным. «Цвет напоминает мне о конфетках "Коровка", популярных в Советском Союзе. Очень забавный оттенок, но сами видите, что костюм явно прибавляет Анне лишние килограммы», — заявил стилист и отметил, что одежда из такого материала подходит не всем.

Ранее Александр Васильев оценил наряд поп-исполнительницы Полины Гагариной на премии «ЖАРА Music Awards». На мероприятии она появилась в платье с открытыми плечами, оформленное полупрозрачными юбкой и корсетом. Специалист рассказал, что прямой отрез по талии, а также растрепанная прическа портят образ артистки.

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Карина Черных
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