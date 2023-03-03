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12:50, 3 марта 2023Ценности

Васильев оценил образ Полины Гагариной словами «будто Золушку не причесали»

Стилист Александр Васильев оценил прическу Полины Гагариной на премии «ЖАРА Music Awards»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев оценил образ поп-исполнительницы Полины Гагариной на премии «ЖАРА Music Awards». Соответствующий материал появился на сайте издания «7 Дней».

Эксперт проанализировал наряд певицы, в котором она пришла на упомянутое мероприятие в 2022 году. Тогда она выбрала белое платье с открытыми плечами, оформленное полупрозрачными юбкой и корсетом. Так, специалист рассказал, что данный наряд является не совсем удачным. «Плечи Полины как бы вылезают, им нет там места. Что является главной ошибкой — прямой отрез по талии», — отметил Васильев.

Вдобавок собеседник издания описал выбранную стилистами прическу артистки следующими словами: «Знаете, будто Золушку еще не причесали, она только освободилась после уборки своей кухни и собирается на бал».

В январе Васильева разобрал образ певицы Ирины Салтыковой. Под его критику попал наряд звезды, в котором она снялась для телешоу «Суперстар! Возвращение». Так, артистка для одного из выпусков программы выбрала кожаную куртку-косуху ярко-розового цвета. Васильев, в свою очередь, назвал данную вещь вульгарной.

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Карина Черных
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