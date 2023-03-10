Фотограф подал в суд на Шнурова и потребовал от него 1,4 миллиона рублей

Фотограф Попов подал в суд на Сергея Шнурова и потребовал от него 1,4 миллиона рублей

Российский фотограф Александр Попов подал в суд на музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и потребовал от него 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 6 марта Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление от фотографа с требованием взыскать с артиста денежные средства. Причиной претензии являются «экономические споры по гражданским правоотношениям», однако другие подробности дела не раскрываются.

В статье подчеркивается, что в феврале этого года Попов выиграл аналогичное дело против московского университета, который использовал снимки фотографа без его разрешения. Тогда Попов потребовал возместить ущерб в размере 603 тысяч рублей, а получил 403 тысячи. Сообщается, что причиной иска против Шнурова также может быть использование фотографий без разрешения автора.

Ранее Сергей Шнуров прокомментировал слухи об отъезде из России.

В начале марта российский режиссер Никита Михалков подал в суд иск о взыскании почти 22 миллионов рублей.