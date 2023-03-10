Предложение экспортировать СПГ из большего числа месторождений объяснили

Аналитик Юшков право самостоятельного импорта СПГ поддержало бы «Восток Ойл»

Цель предложения председателя правительства Михаила Мишустина экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) из большего числа месторождений в том, чтобы проект «Восток Ойл» получил право самостоятельного экспорта. Так в разговоре с «Лентой.ру» объяснил идею правительства эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее стало известно, что правительство предложило расширить географию месторождений, откуда можно экспортировать сжиженный природный газ (СПГ).

Речь идет о территориях России, которые удалены от единой системы газоснабжения и к которым нерентабельно подводить трубопроводные магистрали. Председатель правительства Михаил Мишустин объяснил, что к таким относятся северные территории Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Недавно компания "Роснефть" заявила, что в рамках проекта "Восток Ойл" будет построен завод по сжижению газа. Я думаю, что в предложении правительства речь идет как раз о том, чтобы этому заводу получить право самостоятельного экспорта СПГ», — отметил Юшков.

Аналитик объяснил свое мнение тем, что Мишустин называет север Красноярского края. А ресурсная база «Восток Ойл» как раз находится на севере Красноярского края, добавил он.

«Если получится пролоббировать и получить возможность самостоятельного экспорта СПГ, то это было бы полезно для "Восток Ойл"», — заключил Юшков.

9 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Евросоюз (ЕС) полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ). По ее мнению, отказ от контрактов с Россией гарантирует «надежным» поставщикам газа сохранение спроса на него в регионе.