В запорожский батальон вступят добровольцы из Польши

В батальоне имени Судоплатова заявили, что он пополнится добровольцами из Польши

Представитель батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области Андрей Родионов заявил, что в течение месяца тот пополнится добровольцами из Польши. Его слова приводит ТАСС.

Родионов назвал этих поляков соратниками движения, «придерживающихся пророссийских взглядов и поддерживающих Россию в этом конфликте».

В феврале сообщалось, что в батальон имени Судоплатова вступили 600 человек, среди них сербы, турки и скандинавы. Всего же иностранцы составляют 12-15 процентов от общего числа бойцов батальона.

Позднее рассказывалось, что батальон принял первый бой на линии соприкосновения на запорожском направлении. Они поразили бронеавтомобиль ВСУ противотанковой управляемой ракетой.