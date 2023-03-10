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12:57, 10 марта 2023Бывший СССР

В запорожский батальон вступят добровольцы из Польши

В батальоне имени Судоплатова заявили, что он пополнится добровольцами из Польши

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Представитель батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области Андрей Родионов заявил, что в течение месяца тот пополнится добровольцами из Польши. Его слова приводит ТАСС.

Родионов назвал этих поляков соратниками движения, «придерживающихся пророссийских взглядов и поддерживающих Россию в этом конфликте».

В феврале сообщалось, что в батальон имени Судоплатова вступили 600 человек, среди них сербы, турки и скандинавы. Всего же иностранцы составляют 12-15 процентов от общего числа бойцов батальона.

Позднее рассказывалось, что батальон принял первый бой на линии соприкосновения на запорожском направлении. Они поразили бронеавтомобиль ВСУ противотанковой управляемой ракетой.

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Антон Похиляк
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