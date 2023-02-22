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16:23, 22 февраля 2023Бывший СССР

Батальон имени Судоплатова принял первый бой на передовой

Евгений Балицкий сообщил, что батальон имени Судоплатова принял первый бой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о первом бое добровольческого батальона имени Павла Судоплатова на передовой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, бойцы формирования прошли «боевое крещение» на линии соприкосновения на запорожском направлении. Они поразили бронеавтомобиль противника противотанковой управляемой ракетой. Это произошло, когда добровольцы были в разведке.

Глава региона уточнил, что на линии боевого соприкосновения находится первая рота из 144 человек. Вторая рота только готовится к выдвижению. Еще две — проходят боевое слаживание.

Ранее Балицкий заявил, что в батальон имени Судоплатова вступили 600 человек, среди них сербы, турки и скандинавы.

В сентябре 2022 года стало известно, что в Запорожской области были сформированы два добровольческих отряда, которые назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова и апостола Андрея Первозванного.

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Варвара Кошечкина
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